Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист

Главное: Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин говорил своему ближайшему окружению о готовности ударить по Украине ядерным оружием. Но, поскольку запуск ядерной боеголовки зависит от нескольких людей, российский лидер, вероятнее всего, такой приказ не отдаст.

Детали: Президент России Владимир Путин заявлял близкому окружению, что готов ударить по Украине ядерным оружием. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил журналист проекта Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на информаторов.

При этом сотрудник СМИ утверждает, что такой вариант развития событий маловероятный, поскольку в процессе запуска ядерной боеголовки задействованы несколько человек.

«Он (Путин) не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ», — поделился мнением Грозев.

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