Зеленский записал второе видеообращение за день

Главное: Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с информацией о призыве резервистов и запуске программы «экономического патриотизма». Она подразумевает налоговые «каникулы» и снижение НДС на бензин и дизтопливо.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве военнослужащих запаса из-за увеличения военной угрозы со стороны России. В своем видеообращении к украинцам он заявил, что необходимости в объявлении всеобщей мобилизации нет.

«Мною подписан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», — сообщил глава государства.

При этом главнокомандующий Вооруженными силами, по его словам, подписал указ о проведении дополнительного учебных сборов всех военнослужащих.

Кроме того, он также анонсировал запуск программы «экономического патриотизма», предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо.

«Патриот — это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места, поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей», — объяснил Зеленский.

«Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках. Наша цель — обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», — заключил президент.

В тему: Предыдущее видеообращение Владимир Зеленский опубликовал рано утром 22 февраля. Он заявил о выходе России из Минских соглашений после признания «независимости» ОРДЛО и объявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону.