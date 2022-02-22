Известный сицилийский вулкан снова начал эпично извергаться

Главное: На Сицилии извергается вулкан Этна. Появилось видео из Италии.

Детали: На итальянской Сицилии вновь извергается вулкан Этна. Появилось видео очевидцев.

Это уже вторая серьезная активность вулкана в этом году.

Стоит отметить, что фонтаны лавы и облако пепла достигли высоты около 10 километров над уровнем моря.

Справка: Этна – стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе.

Примечательно, что максимальная высота вулкана меняется из-за извержений и обрушений в промежутках между ними. Его высота над уровнем моря составляет 3 357 метров.

В тему: Появилось эпичное видео извержения вулкана Этна.