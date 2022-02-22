Опубликовано видео с места ДТП в Донецкой области, в котором погибли четыре человека

Главное: В Донецкой области произошло ДТП. Его жертвами стали четыре человека.

Детали: Вечером понедельника, 21 февраля, возле города Лиман (Донецкая область) на шоссе к пгт Заречное произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Выяснилось, что водитель микроавтобуса Renault врезался в стоящий на обочине МАН с включенным аварийным светом.

Погибли водитель и трое пассажиров, которые находились в микроавтобусе. Еще три человека пострадали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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