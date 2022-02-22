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Видео-Новости > Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве

Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве

Агата Кловская
22.02.22 09:49
595
Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве

Главное: В Киеве произошло ЧП. На Гаванском мосту сгорел микроавтобус.

Детали: Вечером понедельника, 21 февраля, на Гаванском мосту в Киеве (Подольский район) произошло огненное ЧП. О нем рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что тут сгорел микроавтобус Renault.

Спасателей вызвал один из проезжавших тут водителей.

На месте инцидента работали пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники.

Причина случившегося уточняется.

Пострадавших нет.

В тему: Под Киевом произошло кровавое ДТП с четырьмя трупами.

Тэги: Киев, общество, транспорт, ЧП, новости Украины

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