Появилось видео огненного ЧП на Гаванском мосту в Киеве

Главное: В Киеве произошло ЧП. На Гаванском мосту сгорел микроавтобус.
Детали: Вечером понедельника, 21 февраля, на Гаванском мосту в Киеве (Подольский район) произошло огненное ЧП. О нем рассказали в ГСЧС.
Сообщается, что тут сгорел микроавтобус Renault.
Спасателей вызвал один из проезжавших тут водителей.
На месте инцидента работали пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники.
Причина случившегося уточняется.
Пострадавших нет.
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