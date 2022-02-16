«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез

Главное: Очередной курьез произошел во время прямой трансляции с Майдана Незалежности, организованной агентством Reuters в ожидании российского вторжения. На этот раз в эфире на несколько минут появился квадрокоптер с объявлением «Продам гараж на Соломе» и телефоном посольства России в Киеве.

Детали: В прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании вторжения России, появился квадрокоптер с объявлением о продаже гаража на Соломенке. Как сообщает Цензор.НЕТ, объявление было написано на куске картонной бумаги и было в эфире прямой трансляции несколько минут.

При этом номер, указанный в объявлении, совпадает с контактным номером посольства РФ в Украине, которое расположено в Соломенском районе Киева.