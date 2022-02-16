Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю

Главное: Ринат Ахметов посетил Мариуполь. Он сделал несколько заявлений.

Детали: В среду, 16 февраля, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов посетил Мариуполь на фоне слухов о грядущем вторжении России. Компанию ему составил другой олигарх Вадим Новинский.

Известно, что они сходили на берег Азовского моря, где побывали на обновленном пирсе.

Также олигархи прошлись по Приморскому бульвару.

Ринат Ахметов сказал: «Почему я здесь сегодня? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу».

Кроме этого он успел сыграть в футбол с мэром города Вадимом Бойченко.

А также сразился с чиновником в баскетбол.

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