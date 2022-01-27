Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра

Главное: Руководитель патрульной полиции Евгений Жуков опубликовал видео задержания днепровского стрелка Артемия Лебедева, снятое на нагрудную камеру одного из правоохранителей.

Детали: Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков опубликовал видеозапись задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. При этом на своей странице в Facebook он попросил поддержать патрульную полицию.

На кадрах видно, как злоумышленник по требованию полицейских лег на землю и не оказывал сопротивления, когда на него надевали наручники.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.