В Москве мужчина эпично застрял на вершине моста

Главное: В Москве мужчина застрял на вершине моста. Его с трудом спасли.

Детали: В Москве произошло громкое ЧП. Тут на вершине Крымского моста застрял мужчина.

Зачем он туда залез – непонятно. Скорее всего, он хотел совершить самоубийство.

Говорят, что причиной этого стали проблемы на работе.

Сперва к нему отправляли переговорщиков, но он целый час отказывался спускаться.

Лишь с третьей попытки полицейские уговорили его отказаться от своих планов и вернуться на землю.

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