В Москве мужчина эпично застрял на вершине моста

Главное: В Москве мужчина застрял на вершине моста. Его с трудом спасли.
Детали: В Москве произошло громкое ЧП. Тут на вершине Крымского моста застрял мужчина.
Зачем он туда залез – непонятно. Скорее всего, он хотел совершить самоубийство.
Говорят, что причиной этого стали проблемы на работе.
Сперва к нему отправляли переговорщиков, но он целый час отказывался спускаться.
Лишь с третьей попытки полицейские уговорили его отказаться от своих планов и вернуться на землю.
В тему: Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега.