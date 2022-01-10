Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины

Сегодня во Львове прошёл митинг против Джорджа Сороса и его политики в Украине. Около 50 человек вышли к Львовскому городскому и областному советам с плакатами «Нет – внешнему управлению Украиной!», «Сорос – враг Украины!», «Соросята – предатели Украины!», «Сорос – вон из Украины!», «Украина без Сороса!».

Митингующие требовали изгнать Сороса и его многочисленные организации из Украины.

Оплот Джорджа Сороса в Украине – фонд «Возрождение», все годы пытается активно влиять на политические и экономические события в стране. Одним из основных видов деятельности Сороса является контроль над СМИ. Также Сороса очень интересует украинская земля и возможность её скупки.

В 2013 году Сорос выделил на свои проекты в Украине 50 миллионов гривен, в 2014 году – 103 миллиона гривен, в 2017 году – уже 240 миллионов гривен.

Во многих странах, в том числе в Венгрии, деятельность Сороса и его фондов под запретом.