Появилось видео самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за последние 30 лет

Главное: В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе девять детей. Еще 60 получили травмы. Это самый смертоносный пожар для города за последние 30 лет.

Детали: По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего 9 января в одном из жилых домов на Восточной 181-й улице в Фордхэм-Хайтс в нью-йоркском Бронксе. Как сообщает NBC News, среди погибших девять детей.

Кроме того, как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня, состояние 32 из них оценивается как опасное для жизни.

Подавляющее большинство жертв пожара сильно надышались дымом. В огне никто не сгорел. Пожарные, ворвавшиеся в здание, обнаружили погибших почти на каждом этаже здания. Большинство задохнулось или у них не выдержало сердце.

«Люди были заперты в своих квартирах по всему зданию», — рассказал комиссар Пожарного Департамента Нью-Йорка Дэн Нигро, назвав условия задымления «беспрецедентными».

Пожарное расследование установило, что возгорание произошло в двухэтажной квартире на втором и третьем этажах дома. Причиной стал неисправный обогреватель в спальне одной из квартир.

По словам комиссара, кроме того, дверь в квартиру была оставлена открытой, что позволило огню и дыму распространиться по всему зданию.

Этот пожар стал самым смертоносным в городе за последние 30 лет, после того как 25 марта 1990 г в клубе Happy Land в Бронксе был преднамеренно устроен пожар, в результате которого погибли 87 человек.

Видео пожара опубликовано на канале FOX 5 New York в YouTube.

В тему: В середине 2021 года из-за лесных пожаров Нью-Йорк плотно окутало дымом.