Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу

Главное: С Джо Байденом произошла неприятность. Его самолет попал в метель.

Детали: С президентом США Джо Байденом произошла неприятность. Вернувшись в Вашингтон после отдыха в штате Делавэр, он не смог покинуть самолет, так как борт номер один угодил в сильнейшую метель.

Инцидент случился на авиабазе Эндрюс.

По данным местных СМИ, глава государства пробыл в самолете незапланированные полчаса, после чего еле-еле спустился по трапу под порывами мощного ветра.

В тему: Как оказалось, каждый третий американец считает Байдена нелегитимным президентом.