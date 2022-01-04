В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег

Главное: В Харькове автомобилистов призывали не мешать коммунальной технике убирать снег. С непослушными особо не церемонились.

Детали: В Харькове работники коммунальной службы «закопали» в снег припаркованный на дороге легковой автомобиль. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале ТРУХА.

На ролике можно увидеть, как снегоочистительная техника утрамбовывает снег с проезжей части возле легкового автомобиля KІА.

«Вот что происходит с непослушными, которые бросили машину, а нужно чистить. Хлопцы тут „дают джазу“ и закапывают КІА», — говорит автор видео.

Стоит отметить, что в полиции Харьковской области предупреждали, что ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Водителям напоминали о том, что пароваться нужно так, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

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