Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками

Главное: Во Львове в День Голодомора блогеры провели вечеринку с эротическим шоу.

Детали: Во Львове в День Голодомора местные блогеры закатили громкую вечеринку с эротическим шоу Show bar, танцами и деликатесными угощениями. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

«Пати» устроили в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско.

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