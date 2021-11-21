Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений

Главное: Жители Гааги и Брюсселя протестовали сегодня против ковидных ограничений. Много пострадавших.

Детали: Жители Гааги (Нидерланды) протестуют против ковидных ограничений. По итогам волнений 7 человек задержаны, 5 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

Беспорядки начались на следующий день после того, как несколько демонстрантов в другом нидерландском городе — Роттердаме — были ранены в результате стрельбы полиции.

Также сегодня в Брюсселе (Бельгия) тысячи жителей вышли на марш против коронавирусных ограничений. Силовики разгоняют их водометами и слезоточивым газом. Местные СМИ пишут, что протестующие строят баррикады.

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В тему: Вчера в Роттердаме тоже протестовали против карантина.