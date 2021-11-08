Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси

Главное: Большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ. Президент Анджей Дуда созвал экстренно совещание с участием силовиков.
Детали: Польша сообщила о попытке прорыва мигрантов нелегальными мигрантами со стороны Беларуси. Как сообщается на странице Nexta в Twitter, в ответ пограничники применили слезоточивый газ.
Видео происходящего в соцсетях публикуют также другие информационные агентства.
Как сообщает LB.ua, накануне в Беларуси около границы с Польшей собралась огромная группа мигрантов, которая предприняла попытки прорвать колючую проволоку и прорваться на территорию Европейского союза. В частности, скопление мигрантов наблюдалось неподалеку от Гродно, в районе КПП Брузги (Беларусь) и Кузница (Польша).
Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, в данном месте разместились около 12 тыс. солдат.
В связи с ситуацией на границе президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого и представителей силовых структур.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя погранстражи Катаржину Зданович, в случае прорыва нелегальные мигранты будут возвращены обратно на сопредельную сторону.
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Беларусь», — заявила она, добавив, что на данный момент никто из подошедших к польско-белорусской границе не подал прошение о предоставлении убежища.
В тему: 2 июля 2021 года Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.