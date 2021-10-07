В Италии начал извергаться… остров

Главное: В Италии извергается вулкан Стромболи. Появилось видео природного явления.
Детали: В Италии начал извергаться вулканический остров Стромболи. Его высота составляет 926 метров, а окрестное население – около восьми сотен человек.
Наблюдаются выбросы пепла и выход лавы.
Кроме этого специалисты зафиксировали сейсмические колебания, амплитуда которых превысила среднюю.
Отметим, что данный вулканический возраст находится в Тирренском море на севере от Сицилии.
Добавим, что он извергается достаточно регулярно.
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