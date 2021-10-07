Появилось видео аномальных дождей в Италии

Главное: Рекордные дожди накрыли Италию. Появилось видео природной аномалии.
Детали: Аномальные по своей силе дожди обрушились на Италию. Появилось видео непогоды.
Известно, что осадки установили рекорд Европы: всего за двенадцать часов в Лигурии выпало 740,6 мм осадков – более половины годовой нормы.
Страдают от ливней и другие регионы страны.
Дожди привели к массовым подтоплениям и транспортному коллапсу.
О погибших и пострадавших не сообщается.
В тему: Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании.