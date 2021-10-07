Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде

Главное: В поезде по дороге из Киева в Харьков обокрали кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского. У него пропала сумка с Макбуком, документами, деньгами и личными вещами.

Детали: Кандидат в мэры Харькова, юрист Денис Ярославский рассказал, как его у него украли личные вещи и технику во время поездки в ночном поезде «Укрзализныци». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло, вероятно, ночью в поезде из столицы в Харьков.

«Обратил внимание, что у меня на столе пропала сумка с Макбуком, документами, деньгами, личными вещами... Проспал, бывает», — сказал он.

Ярославский напомнил, что ранее в Украине шла речь о возвращении сотрудников полиции в поезда.

«К сожалению, разговоры так и остались разговорами. Поэтому вот эта вот вся тварь, которая ездит, пока люди спят, заходит, открывает ключами — без разницы, купе, СВ или плацкарт, и обворовывает всех остальных, остается безнаказанной», — заявил он.

Также он выразил надежду, что МВД вернет на маршруты сотрудников полиции.

«А наша богатая УЗ поставит камеры наблюдения в поездах», — добавил он.

В тему: В мае нынешнего года в поезде Одесса-Ковель нардеп Алексей Гончаренко стал жертвой воров. У него ночью украли сумку, в которой было 20 тыс. грн, а также банковские карточки.