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Видео-Новости > Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира

Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира

Александр Панько
08.09.21 15:38
256
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира

Главное: Во Львове в общественном транспорте контролер ударил пассажира за то, что тот заступился за женщину. Пострадавшим оказался известный львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник.

Детали: Во львовском трамвае № 6 возник конфликт между контроллерами и пассажирами. Как рассказала очевидица события Мария Малетич, ссора возникла после того, как несколько человек зашли в заднюю дверь трамвая на остановке возле церкви святых Ольги и Елизаветы. Контроллеры пытались оштрафовать пассажирку без билета, пишет «Дело».

«Кто не имел билетов, то передавал деньги водителю, в частности, и эта женщина. Но у нее остались еще деньги в руке и контроллеры подумали, что она не передала. В грубой форме один из котроллеров начал в человека требовать 200 грн штрафа. Когда люди передали ей билет от водителя, я его сразу закомпостировала и передала ей», — рассказала очевидеца.

По ее словам, контроллеры вырвали из рук пассажирки этот билет. За женщину словесно вступился другой пассажир, которого якобы ударил контроллер, когда тот хотел выйти на остановке. Им оказался известный львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник.

«В это время на следующей остановке начали выходить люди, и мужчина попросил его пропустить. А контроллер взял и его ударил, сказав, что можно выходить через другую дверь», — рассказывает Мария Малетич, которая сняла инцидент на видео.

Добравшись до конечной остановки трамвая, пассажирка и контроллеры вышли из транспорта.

«Сказали, что вызвали наряд полиции. Где-то через 10 мин двое контролеров (мужчина и женщина) сели на трамвай и поехали. Сказали, что у них смена заканчивается. А один остался и дальше требовал деньги. Мы ждали час. Женщина начала плакать, что не сможет добраться в деревню. Взяла сумки и ушла. После этого контроллер сел в трамвай и также уехал», — сказала Мария Малетич.

В свою очередь в ЛКП «Львовэлектротранс» утверждают, что контроллер никого не бил.

«Я видел это видео, но оно вырвано из контекста и не видно всей ситуации. По словам контролера, он обнаружил пассажирку без билета, а другие граждане начали за нее заступаться и провоцировать конфликтную ситуацию. Мужчина на видео, который говорит, что его якобы ударили, проходил через толпу», — рассказывает начальник отдела контроля «Львовэлектротранс» Владимир Килко.

Он добавил, что контроллер обратился по этому поводу в Львовское районное управление полиции.

«Они наверняка проводят проверку и дадут правовую оценку всей ситуации. Видео выложил в сеть неизвестный человек. Никто из свидетелей не опрошен и с заявлением не обращался. Безбилетная пассажирка покинула место, не дождавшись полиции. Контроллер продолжает работать», — добавил Килко.

В тему: В Киеве оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски.

Тэги: драка, Львов, общество, трамвай, новости Украины

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