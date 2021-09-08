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Видео-Новости > Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ

Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ

Александр Панько
08.09.21 12:53
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Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ

Главное: Сегодня ночью в Чабанах под Киевом произошло ДТП. О том, что за рулем легковушки находился нетрезвый сотрудник полиции, сообщил водитель грузовика.

Детали: В поселке Чабаны под Киевом в ночь на среду, 8 сентября, авто Ravon столкнулась с грузовиком. За рулем легковушки, по словам второго водителя, находился пьяный полицейский, сообщает Киев Оперативный.

«По словам водителя грузовика — его оппонент находился в нетрезвом состоянии, а также — он действующий работник полиции. Ему на „подмогу“ приехали другие полицейские. Сейчас всю эту информацию уточняем», — говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

На видео с места происшествия можно видеть, что грузовик от столкновения перевернулся, а легковушка очень сильно повреждена.

В тему: В феврале нынешнего года на Хмельнитчине пьяный полицейский насмерть сбил женщину и скрылся.

Тэги: Киев, ДТП, общество, Киевская область, Чабаны

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