В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью

Главное: Главного тренера «Олимпии» Александра Кулика пожизненно дисквалифицировали. Он напал на судью.

Детали: Наставника футбольного клуба «Олимпия» из поселка Савинцы (Харьковская область) Александра Кулика пожизненно дисквалифицировали. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Причиной послужил инцидент, который произошел 18 августа во время домашней встречи в рамках Кубка Украины против клуба «Волчанск»: выбежав на поле, специалист напал на арбитра матча Ростислава Дубину и принялся его бить.

В УАФ постановили: «За неподобающее поведение, которое вредит репутации футбола, КДК УАФ запретил главному тренеру ФК «Олимпия» Александру Кулику осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административной, спортивной и другой) пожизненно».

Кроме этого на год за нападение на судью были дисквалифицированы начальник команды Дмитрий Галицкий и защитник Александр Гарбар.

Клуб должен уплатить обязательный денежный взнос в размере ста тысяч гривен.

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