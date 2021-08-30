В Киеве дерево упало прямо на двигающийся автомобиль

Главное: В Киеве на Голосеево дерево упало на двигающийся автомобиль одной из почтовых служб. Как утверждается, в ходе ливня накануне в него ударила молния.

Детали: Сегодня в Голосеевском районе Киева на автомобиль службы доставки «Новая почта» во время движения упало дерево. Как сообщает канал dtp.kiev.ua в Telegram, в результате происшествия машина получила механические повреждения, а движение автомобилей на этом участке дороги было заблокировано на несколько часов.

Ветви пробили лобовое стекло и двери автомобиля, повредили крышу и капот.

По предварительным данным дерево упало из-за непогоды, бушевавшей здесь накануне. Как утверждается, около 2 часов ночи в него ударила молния и повредила ствол.

По счастью, водитель автомобиля лишь отделался испугом.

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