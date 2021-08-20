В Киеве появился памятник «бронзовому капитану»

Главное: В центре Киева открыли 180-килограммовый бронзовый памятник капитану полиции. По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, для успехов в карьере необходимо подержаться за пряжку скульптуры, а для повышения раскрываемости — за пистолет.

Детали: В Киеве возле областного главка полиции на ул. Владимирской открыли памятник полицейскому. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, на создание двухметровой скульптуры «Защитник» ушло почти 180 кг бронзы.

По мнению правоохранителей, это уникальный монумент, так как «он возведен в честь именно действующих офицеров полиции».

Автором скульптуры является Даниил Ровенчин.

Как заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, «если вы хотите попасть в ряды Нацполиции или успешно нести службу, достигать карьерных высот — обязательно надо потереть жетон бронзового капитана». «Если хотите получить звание, даже досрочно, либо в порядке поощрения, советую подержаться за погоны защитника, если вы хотите иметь хорошие показатели в раскрытии и расследовании преступлений — нужно подержаться за пистолет», — добавил Небытов.

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