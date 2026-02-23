Шотландцы поведали о небывалой пользе хурмы

Эксперты из университета Абердина в Шотландии рассказали об удивительной пользе сорта Rojo Brillante. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что конечные продукты расщепления этого фрукта способны повышать целостность кишечного барьера и снижать воспаление путем стимуляции роста полезных бактерий.

В ходе опыта специалисты оценили растворимые и нерастворимые фракции клетчатки, полученные из переработанной хурмы, и провели лабораторную ферментацию с использованием кишечной микробиоты здоровых добровольцев.

Было установлено, что разные типы волокон по-разному влияют на состав бактерий.

Поясняется, что некоторые фракции стимулировали рост бактерий родов Bacteroides, Megasphaera, Oscillibacter и представителей семейства Lachnospiraceae – микроорганизмов, участвующих в выработке короткоцепочечных жирных кислот. В процессе ферментации увеличивалась продукция ацетата, пропионата и бутирата – соединений, поддерживающих целостность кишечного барьера и снижающих воспаление.

Ученые сообщают, что наиболее выраженный эффект показала растворимая клетчатка. Она способствовала более высокой выработке индол-3-пропионовой кислоты – метаболита с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Указывается, что растворимые фракции оказались наиболее «метаболически активными».

Также удалось узнать и то, что состав волокон и полифенолов влияет на то, какие бактерии получают преимущество. Фракции, богатые арабинозой и фукозой, активнее стимулировали Oscillibacter, тогда как нерастворимые волокна способствовали росту Megasphaera.

Шотландцы полагают, что переработанные отходы хурмы могут использоваться для создания функциональных пребиотических ингредиентов.

