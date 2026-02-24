В Николаеве прогремел взрыв на неработающей АЗС – ранены полицейские

Вечером понедельника, 23 февраля, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате этого пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

Об этом информировал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Указывается, что двое сотрудников находятся в тяжелом состоянии – врачи борются за их жизнь.

Чиновник напомнил, что в прошлую субботу теракт против полицейских произошел во Львове.

Говорится: «Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны».

Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Только что были первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции – семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте».

Политик добавил, что поручил Национальной полиции и СБУ информировать общество о необходимых деталях.

Ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, который готовила школьница по заказу РФ.