«Ваш звонок очень важен для нас»: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным

Детали: Во время последней встречи российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, у нее внезапно зазвонил телефон.

Главное: Канцлер Германии Ангеле Меркель сбросила телефонный звонок во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как видно на видео, опубликованном на канале RIA_Kremlinpool в Telegram, звонок прервал вступительную речь Путина.

Пока переводчик переводил сказанное, она достала телефон из кармана брюк и отключила. После этого российский президент продолжил свою речь словами «и мы постоянно находимся в телефонном контакте».

Отметим, что сегодняшний визит стал последним для Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

В тему: 22 августа Ангела Меркель прибудет в Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.