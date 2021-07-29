Вблизи популярного турецкого курорта второй день не утихает лесной пожар

Главное: На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, второй день бушует сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

Детали: Один человек погиб, пятьдесят пострадали, еще десять оказались в фактической ловушке в результате сильного лесного пожара в Турции. Как сообщает Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Бекира Пакдемирли, огонь второй день бушует по городу Манавгат и соседних селах, в 75 км от крупного туристического города Анталия.

Его распространению способствуют жаркая погода и сильные ветры.

Для тушения пожара в провинцию направили самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и более 400 специалистов. Брошенные на борьбу с огнем силы стараются не допустить того, чтобы пламя достигло автозаправочных станций на шоссе Анталия — Аланья.

В то же время, как утверждают власти, самим курортным городам региона пожары не угрожают.

Самая сложная ситуация сейчас в городе Манавгат — там огонь добрался до нескольких домов в центральной части города.

Видео пожара публикуют агентства Anadolu Images и Insider Paper в Twitter.

Massive forest fire in Turkey’s Mediterranean resort city of Antalya destroys some settlements.https://t.co/GOJ1ucF9vk pic.twitter.com/S3QlQRKQKX — Anadolu Images (@anadoluimages) July 28, 2021 BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021

В тему: В августе 2012 года на популярном тайском острове Пхукет сгорел ночной клуб с туристами.