Белка парализовала работу супермаркета в Харькове

Главное: Белка, замеченная в одном из супермаркетов Харькова практически парализовала работу заведения.

Детали: В воскресенье, 25 июля, посетители «Ашана» в Харькове заметили рядом с торговыми тележками белку. Как сообщает KHARKIV Today, очевидцы начали снимать белку на видео и делиться ими в соцсети.

Чтобы поймать животное, в итоге пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Белку поймали, посадили в клетку и выпустили в лес.

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