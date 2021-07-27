Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка

Главное: В России ребенок выпал из окна. Его поймала пенсионерка.

Детали: В российском Новокузнецке произошел необычный инцидент, который, к счастью, завершился весьма благополучно. Уже опубликовано видео с камер наблюдения.

Тут из окна квартиры на втором этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Его родители в этом время занимались своими делами.

Ползающего по подоконнику малыша заметила проходящая мимо пенсионерка – она успела поймать его. Ребенок не пострадал.

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