Бывший «альфовец» создал банду, которая грабила чиновников, судей и правоохранителей

Главное: Полиция задержала вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 разбойных нападений на чиновников, судей и правоохранителей. При этом злоумышленники снимали своих жертв на видео и открыли собственный канал в Telegram.

Детали: Правоохранители задержали вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщает «Украинская правда», ОПГ под руководством бывшего бойца спецподразделения «Альфа» Александра Оверченко (позывной «Сэнсэй») действовала с 2017 года.

За это время жертвами бандитов стали в том числе чиновники, судьи и правоохранители, которых они снимали на видео и даже открыли свой канал в Telegram.

Среди преступлений банды:

— покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года — злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;

— разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;

— разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 000, ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;

— разбойное нападение на it-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года — в 20:00 проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;

— разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года — связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 000 и драгоценности. Впоследствии нашли ребенка с телефоном в шкафу, испугались вызова полиции, поэтому скрылись;

— разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи 29 декабря 2020 года. 5 человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;

— разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 000, похитили три автомобиля.

Личность Оверченко и его приспешников полиция установила в апреле 2018 г. В сентябре его объявили в розыск.

Отмечается, что члены ОПГ «Сэнсэя» не пользовались персональным транспортом, определяли жертв нападения через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку на местности, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение.

Всего в состав преступной группы входило 10 человек. Сейчас все фигуранты задержаны. Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.

В тему: В середине 2017 года в Запорожье сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали шестерых участников организованной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями.