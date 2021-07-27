Появилось видео, как маленькая собачка спасла девочку от койота в Канаде

Главное: В Торонто на девочку напал койот. Ее спасла собака йоркширский терьер.

Детали: Необычный инцидент произошел в канадском Торонто. Он попал на видео камеры наблюдения.

На одну из улиц города забрел койот, который набросился на маленькую девочку. Взрослых, которые смогли бы спасти ее, в это время рядом не было.

Однако на помощь хозяйке бросилась собака йоркширский терьер, которая смело вступила в неравную схватку с крупным животным и отогнало его.

Известно, что собачку зовут Мэйси. Она пострадала в драке и сейчас находится у ветеринара. По предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

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