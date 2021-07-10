Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля

10-й фестиваль «Неделя австрийского кино» стартует в Киеве 15 июля. Начиная с 2012 года, в рамках киносмотра ежегодно демонстрируются актуальные ленты, произведенные в Австрии или в копродукции с ней. В программу нынешнего юбилейного фестиваля вошли 5 полнометражных фильмов.



Откроет фестиваль экранизация одноименной философской повести выдающегося писателя Германа Гессе «Нарцисс и Златоуст». События картины разворачиваются в позднем Средневековье вокруг двух друзей-послушников из отдаленного немецкого монастыря. Они оба ищут духовное просветление и совершенство в искусстве, но их пути к цели разные — один из них выбирает молитву и медитацию, другой становится авантюристом. Лента номинирована на Немецкую кинопремию 2020 в категориях «Лучший грим» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Драма «Разбей мое сердце» рассказывает историю ромов Пепе и Марселы. Они вынуждены попрошайничать в богатой Вене, куда их отправили из бедного поселка в Словакии. Пепе влюбляется в девушку, но перед ним возникает конкурент — его жестокий дядя. В 2018 году работа стала Лучшим игровым фильмом Фестиваля юго-восточного европейского кино в Лос-Анджелесе, а на Кинофестивале в Биберахе лучшим был признан сценарий картины.

Документальный фильм «Из Австрии в Австралию» изображает приключения двух друзей, которые отправились в велосипедное путешествие протяженностью в 18 тысяч километров. На их пути — 19 стран, где их ждут непредсказуемые вызовы, трудности и открытия.

Главный герой драмы «Лиса в норе» — учитель в тюремной школе. Знакомство с одной из новых учениц, таинственной и замкнутой в себе Самирой, заставляет его вспомнить свой самый большой страх. Картина награждена за лучшую режиссуру на Кинофестивале им. Макса Офюльса в 2020 году, а также за Лучший монтаж и Специальной наградой в категории «Награда им. Томаса Плуча за сценарий» на Кинофестивале «Диаґонале» в 2021 году.

Специальным событием фестиваля этого года станет показ драмы «Пианистка» (2001) Михаэля Ханеке («Любовь», «Хэппи-энд», «Белая лента», «Скрытое»), чем отмечается 20-летие с выхода ленты на экраны. Фильм рассказывает о профессорке Венской консерватории, которая не имеет личной жизни и до сих пор спит в постели с мамой. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями на юношеское чувство. Роли в фильме исполнили звездные актеры, в частности, Изабель Юппер («Она», «Исчезновение Элеанор Риґби», «Любовь», «НаркоМама»), Бенуа Мажимель («Любовники», «Мое жаркое лето с Софи») и Ева Грин («Последняя любовь на земле», «Казино Рояль», «Мечтатели»). Лента получила Гран-при, а также награды Лучшим актрисе и актеру Каннского кинофестиваля в 2001 году.

Неделя австрийского кино пройдет в Киеве (кинотеатр «Жовтень») 15–21 июля. В других городах Украины фестиваль состоится осенью. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Организаторы фестиваля: Австрийский культурный форум в Киеве и компания «Артхаус Трафик». Фестиваль благодарен Райффайзен Банку Аваль, надежному финансовому партнеру, который уже 10 лет поддерживает украинские показы самых ярких и резонансных киноработ Австрии.

Автомобильный партнер — Volkswagen. Партнер открытия — «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни».

Медиапартнеры: «Фраза», Український тиждень, Отдохни!, Kino-teatr.ua, Mind.ua, Kinowar.com.