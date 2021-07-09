В Австрии вагон со школьниками упал в реку

Главное: Вагон электрички упал в реку в Австрии. Пострадали дети.

Детали: В Австрии недалеко от Зальцбурга произошло крушение электрички. Один из ее вагонов упал в протекающую вдоль железнодорожного полотна реку.

Известно, что многими пассажирами состава были школьники. Всего перевозили 54 детей, семнадцать из которых пострадали в результате ЧП. Четырех учащихся госпитализировали.

Причиной произошедшего инцидента называют дерево, которое упало на рельсы. Машинист не успел затормозить и произошло столкновение.

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