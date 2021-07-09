Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде

Главное: В Антарктиде найдены активные озера. Появилось их видео.

Детали: В NASA показали «живые озера» в Антарктиде. Появилось их видео.

Сообщается, что эксперты составили карту активных озер, которые находятся под ледниками.

Информируется, что под ледяными потоками Мерсер и Уилланс нашли еще два резервуара, которые изменяются.

Отмечается, что активными являются сразу 140 озер.

На кадрах видно, что «вибрируют» ледники: в это время водяные резервуары под ними наполняются или пустеют.

Специалисты напомнили, что под поверхностью Антарктиды существует гряда таких озер, соединенных друг с другом. Они влияют на скорость сползания льда в Южный океан, а также разбавление его пресной водой, что меняет экосистему.

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