Опубликовано видео наводнений в Беларуси

Главное: На Беларусь обрушилась непогода. Подтопило несколько городов.
Детали: В Беларуси бушевала непогода. Подтопило несколько населенных пунктов.
О катастрофическом уровне воды сообщали в Лиде, Барановичах и Гродно.
Местные жители уже публикуют видео происходящего.
Известно, что проливные дожди в стране идут еще с прошлой недели.
В их результате было частично парализовано движение транспорта, а также подтоплены дома и частные хозяйства.
Также наблюдались проблемы с электричеством.
О погибших и пострадавших официально не сообщается.
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