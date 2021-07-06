Опубликовано видео наводнений в Беларуси

Главное: На Беларусь обрушилась непогода. Подтопило несколько городов.

Детали: В Беларуси бушевала непогода. Подтопило несколько населенных пунктов.

О катастрофическом уровне воды сообщали в Лиде, Барановичах и Гродно.

Местные жители уже публикуют видео происходящего.

Известно, что проливные дожди в стране идут еще с прошлой недели.

В их результате было частично парализовано движение транспорта, а также подтоплены дома и частные хозяйства.

Также наблюдались проблемы с электричеством.

О погибших и пострадавших официально не сообщается.

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