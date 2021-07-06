Молодой хоккеист погиб в США от «выстрела» фейерверка

Главное: В США латвийский хоккеист Матисс Кивлениекс погиб от взрыва фейерверка. Парню было 24 года.

Детали: 24-летний вратарь Матисс Кивлениекс, выступающий за клуб «Коламбус» в НХЛ и сборную Латвии, погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. Причиной смерти стал фейерверк.

Полиция сообщает, что отгулять национальный праздник решили всей командой. Однако произошло ЧП: фейерверк был неисправен и один из его зарядов попал хоккеисту в грудную клетку в область сердца. При падении он получил смертельную травму головы.

Увы, приехавшие на место инцидента медики не сумели спасти парня.

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