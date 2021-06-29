«Коля, ты шо, идиот?»: странная перепалка «слуг народа» в столовой Рады попала на видео

Главное: В столовой Верховной Рады произошел странный инцидент между двумя нардепами от «Слуги народа»: Николай Тищенко выбил телефон из рук Александра Куницкого, после чего сделал вид, будто ничего не произошло.

Детали: Нараодные депутаты Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили странную потасовку в столовой Верховной Рады. Как сообщают «Комментарии», причиной нападения якобы стали разоблачающие материалы Куницкого по схемам поборов с моряков.

Как видно на видео, опубликованном каналом Инсайдер UA в Telegram, Тищенко сначала выбивает телефон из рук Куницкого, а впоследствии, когда тот его догоняет, включает свой телефон. При этом он делает вид, что перед этим ничего не произошло и он не понимает, почему его преследуют.

Как рассказал сам Тищенко в комментарии Vesti.ua, драки не было. «Александр вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпонуть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством. Тем не менее, Саша в любом случае мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах», — рассказал нардеп.

Позже Тищенко с Куницким встретились на улице и продолжили выяснять отношения. Каждый вооружился телефоном.

В тему: 30 сентября 2019 года в центре Киева на митинге предпринимателей народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил скандал.