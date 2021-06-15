В Индии умер мужчина, у которого было 89 детей и 36 внуков

Главное: В Индии скончался глава самой большой семьи в мире. Он оставил 38 жен.

Детали: В минувшие выходные в Индии умер 76-летний Зиона Чана. Он был главой самой большой семьи мира, передает ВВС.

Отмечается, что после себя индиец оставил 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

При этом точное число членов его семьи неизвестно. По другим данным у него остались 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и один правнук.

В последнее время Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией. Накануне его доставили в больницу, где он умер.

Покойный являлся духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию, которую в 1942 году основал его дед.

В публикации сказано: «Все члены секты, которых насчитывается около двух тысяч, живут в деревне Бактавнг Тлангнуам на северо-востоке страны».

Информируется, что семья занимала четырехэтажный дом из ста комнат под названием Чуар Тан Рун (Новое поколение).

Сообщается, что «Зиона Чана владел мебельной фабрикой и свиноводческой фермой и пользовался уважением односельчан не только как духовный наставник, но и как человек, обеспечивший многих из них работой».

Его жены и дети при этом занимались огородничеством, так как секта провозглашает упорный труд религиозным долгом.

Также известно, что свою первую жену, которая была на три года старше его, Зиона Чана встретил, когда ему было семнадцать лет.

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