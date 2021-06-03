Главное: В Киеве на Столичном шоссе произошло ЧП: там прямо на ходу загорелся автомобиль. В результате пожара моторный отсек был почти полностью уничтожен.

Детали: В Киеве на ходу загорелся автомобиль. На место пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Столичном шоссе. У Volkswagen Passat во время движения загорелся моторный отсек. Водитель успел припарковаться и выскочить из машины. Рядом проезжающие автомобилисты отдавали ему свои огнетушители и пытались устранить пожар, но пришлось вызывать сотрудников спецслужб. Спасатели успешно потушили огонь.

Моторный отсек автомобиля почти полностью уничтожен.

О пострадавших не сообщалось. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы установить причины возгорания.

В тему: В апреле в Киеве прямо на ходу загорелся микроавтобус.