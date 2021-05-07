Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине

Главное: Правоохранители разоблачили и задержали участников банды, похищавших людей и через пытки вымогавших у них крупные суммы денег. Как утверждается, среди них есть участники одного из добровольческих батальонов.

Детали: Служба безопасности Украины задержала с поличным 8 участников преступной группы, которые вымогали у людей деньги. Как сообщает пресс-центр СБУ, среди них 4 члена добровольческого батальона. При этом не указывается, о каком именно батальоне идет речь.

Банда действовала с декабря 2020 г. В ее состав входили выходцы из Черниговской области.

Как утверждается, задержанные имели связи в правоохранительных органах, что давало им доступ к материалам уголовных дел и конфиденциальной информации о фигурантах этих дел, которые потом становились жертвами преступников.

Участники группировки занимались рейдерством, требовали деньги и имущество у граждан за несуществующие долги. Также они заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или вымышленные обязательства в интересах заказчиков.

Как сообщает прокуратура Киевской области, преступная группа характеризовалась безусловным признанием ее лидера другими членами дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого исполнителя.

Кроме того, при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, навыки, умения действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием.

В частности, с конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя $35 тыс. за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback.

В начале апреля 2021 года они похитили одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи 48 км трассы «Киев Харьков», потерпевшего жестоко пытали: били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить «убытки».

Злоумышленников задержали в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере $8000.

В ходе проведения обысков у подозреваемых обнаружили:

— огнестрельное и холодное оружие;

— боеприпасы;

— средства специальной связи;

— денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении по четырем статьям Уголовного Кодекса.

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