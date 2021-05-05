На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев

Главное: В Одесской области на трассе в сторону Киева сгорел дотла пассажирский автобус. Пожарные не смогли вовремя потушить пожар из-за огромной пробки. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.

Детали: Сегодня на трассе Одесса-Киев сгорел пассажирский автобус. Как сообщается на канале dtp.kiev.ua в Telegram, инцидент произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева.

По предварительным данным, все пассажиры успели покинуть автобус.

Что случилось с багажом, неизвестно.

При этом пожарные не могут подобраться к месту возгорания из-за образовавшейся пробки.

Видео с места происшествия публикует УНИАН на своем канале в Telegram.

Также видео очевидцев в YouTube публикуют местные СМИ.

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