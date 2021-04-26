На Житомирщине мужчина облился бензином и угрожал поджечь дом с детьми

Главное: В городе Коростень семейная ссора вышла из-под контроля — мужчина облился бензином и закрылся в доме, в котором были трое детей и женщина. Спецназовцы более трех часов вели с ним переговоры.

Детали: В Житомирской области в городе Коростень местный житель во время семейной ссоры облил комнату в доме и себя бензином, забаррикадировался в помещении, в котором были дети, и угрожал поджечь дом. А во время общения с копами мужчина выстрелил в сторону правоохранителей.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вечером 25 апреля. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работали спецназовцы КОРДа, которые и задержали агрессивного злоумышленника.

Известно, что в полицию обратились сожительница задержанного. Она сообщила о семейном конфликте, в ходе которого мужчина прибегал к насилию.

40-летняя женщина уточнила, что, кроме них, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет.

Когда копы прибыли на место происшествия, женщина и двое детей, 11 и 15 лет вышли из дома. В доме оставался еще один 19-летний сын заявительницы.

Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома, чтобы обезопасить.

В это время человек закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджечь дом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома, он выстрелил в их сторону. Пуля по касательной задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам полицейский не пострадал.

После инцидента на место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа, которые на протяжении более трех часов вели переговоры со злоумышленником, после чего мужчину задержали.

У него изъяли пистолет, предварительно, травматического действия. Сейчас 45-летний мужчина находится под стражей.

Предварительная квалификация события — «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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