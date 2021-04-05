Неоконченные произведения Моцарта удалось дописать – их уже можно послушать

Главное: Неоконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта дописали. Сделал это британский профессор.

Детали: Британский профессор и специалист по классической музыке Тимоти Джонс сделал кое-что невероятное. Мужчина сумел дописать неоконченные произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, передает СBC.

Известно, что ранее ученый работал над книгой об австрийском музыканте, тогда ему в голову и пришла данная идея.

Всего он «доработал» семь произведений композитора. На это ушло долгие десять лет.

Британец вспоминает, что давал слушать эту музыку своим коллегам: «Иногда бывало, что мои отрывки они хвалили, а его мелодии, наоборот, критиковали».

Он добавил, что не пытался «поставить себя на пьедестал рядом с музыкантом».

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