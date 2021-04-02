Опубликовано видео с места смертельного крушения поезда на Тайване

Главное: Железнодорожная катастрофа произошла на Тайване. Погибли десятки людей.

Детали: Страшная железнодорожная катастрофа произошла утром пятницы, 2 апреля, в Тайване. Ее жертвами стали не менее 48 человек, еще 118 людей пострадали.

Трагедия случилась в туннеле «Дациншуй» на отрезке пути в уезде Хуалянь.

Известно, что поезд состоял из восьми вагонов, в которых пребывали около трех с половиной сотен пассажиров.

В результате ЧП второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон были сильно деформированы.

Уже названа предварительная причина кровавого инцидента: в туннеле была плохо припаркованна камнеуборочная техника, которая соскользнула и столкнулась с поездом.

В тему: В египетской провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда.