На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов

Главное: Контрабандистов в гидрокостюмах задержали на Закарпатье. Появилось видео.

Детали: Весьма необычную банду контрабандистов задержали на Закарпатье. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Информируется, что в минувший понедельник, 22 марта, украинские и румынские пограничники в ходе совместной операции «пресекли попытку незаконной переправки через границу партии контрабандного табака».

Как сообщается, бойцы мукачевского погранотряда во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах.

Стало известно следующее: «Злоумышленники намеревались контрабандой переправить сигареты в Румынию через реку Тиса. О данном факте украинские пограничники немедленно сообщили своим румынским коллегам».

У них нашли девятнадцать пакетов табачных изделий.

При этом все восемь контрабандистов были в гидрокостюмах.

В тему: Контрабандисты по почте переправляли в Евросоюз культурные ценности на десятки миллионов гривен.