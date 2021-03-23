В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта

Главное: Первый замглавы Киевской ОГА Никорлай Поворозник заявил, что пока в столице пока не планируют вводить спецпропуска для транспорта. Но все может измениться.

Детали: Введение спецпропусков для пользования общественным транспортом в Киеве пока что не предусмотрено. Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил в эфире «Украина 24».

Впрочем, по его словам, если эпидемиологическая ситуация в столице не будет улучшаться, то такие ограничения могут быть введены.

«Если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта», — отметил Поворозник.

Накануне Поворозник объяснил, что Кабмин предоставил право региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно работы транспорта, когда регион переходит в «красную» зону.

Во время прошлогоднего весеннего локдауна в Киеве действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом, которые получали от работодателей лишь сотрудники предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.

В тему: 23 марта минувшего года весь общественный транспорт в Киеве начал перевозить пассажиров только при наличии у них специальных пропусков.

Сразу же неизвестные злоумышленники начали торговать фальшивыми разрешениями на проезд в общественном транспорте в Киеве.