Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)

Главное: В Одессе произошла трагедия. Там с балкона 13-го этажа на глазах у соседей выпрыгнул мужчина.

Детали: 22 марта в Одессе на улице Королёва мужчина выпрыгнул с 13-го этажа дома № 56. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Очевидцы рассказали, что они вызвали полицию, а пока ждали правоохранителей попытались самостоятельно отговорить мужчину от прыжка, но он никак не реагировал на их просьбы.

Пока правоохранители ехали на вызов, мужчина перелез через перила общего балкона на 13-ом этаже. По прибытию на место вызова копы хотели предотвратить суицид, но мужчина отпустил руки и, оттолкнувшись ногами от балкона, совершил роковой прыжок.

Соседи говорят, что у пострадавшего были проблемы в семье.

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