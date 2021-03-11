Названы фавориты Евровидения-2021

Главное: Кто выиграет Евровидение в 2021 году? Появился прогноз специалистов.

Детали: Кто выиграет песенный конкурс Евровидение в 2021 году? Свой прогноз дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Напомним, что действие пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

Специалисты считают, что фаворитом является Исландия, которую представит группа Daði og Gagnamagnið с песней «10 Years». На их победу ставят 7 к 1.

Также высоко оценили перспективы Франции, Италии, Швеции и Болгарии.

При этом шансы украинской группы Go_A с песней «Шум» оценили скромно – 41 к 1.

В тему: Организаторы «Евровидения» окончательно отказались от проведения конкурса в виртуальном пространстве.