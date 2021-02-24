В Ровно спасли подростка, которому в «группах смерти» дали опасное задание

Главное: 16-летний подросток получил опасное задание в «группах смерти». По его словам, ему даже назначили дату смерти.

Детали: В Ровно подросток ходил по железнодорожным путям в ожидании поезда. Такое задание он получил от так называемых «групп смерти». Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Как отметили в ведомстве, утром 21 февраля прохожие заметили блуждающего по железнодорожным путям подростка. Им оказался 16-летний парень, который пытался выполнить задание так называемой группы смерти, участником которой является. В социальных сетях участники таких групп получают разные, иногда связанные с риском для жизни, задания.

«Полицейские обращаются к родителям: уделяйте больше времени своим детям, относитесь к ним с пониманием обратите внимание на круг их общения и старайтесь выстроить с детьми дружеские отношения», — сказано в сообщении полиции.

Как сообщает в Facebook группа «Типичное Ровно» подросток, гулявший по железнодорожным путям, участвовал в игре, задания которой так называемые кураторы давали в социальных сетях. На ногах и руках у парня множество порезов.

«Порезы и вырезанные надписи на коже — результат невыполненных заданий в игре, или же задачи, которые пишут жертвам так называемые кураторы. А еще со слов мальчика, у него, как и у 15 других детей, была назначена дата смерти», — говорится в сообщении.

Полиция открыла дело по статье о доведении до самоубийства и ведет поиск администрации группы.

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В Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.